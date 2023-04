Balade botanique 31 rue Gaëtan Bernoville, 17 juin 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Julie Mendribil, naturopathe, propose une balade au Jardin botanique pour s’initier à la reconnaissance des plantes sauvages comestibles et médicinales du Pays Basque. Au cours de cette balade, elle abordera des notions de morphologie végétale, de classification botanique, mais aussi des usages alimentaires et médicinaux des plantes qui seront rencontrées sur le chemin. Ce sera également l’occasion de se réapproprier les savoirs traditionnels et les usages des plantes locales, dans le respect et la préservation des ressources naturelles. Tous niveaux, aucune connaissance préalable requise. Animation adaptée pour les + de 15 ans mais les enfants accompagnés de leurs parents peuvent s’inviter à la balade. G.

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 16:30:00. EUR.

31 rue Gaëtan Bernoville Jardin botanique littoral

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Julie Mendribil, naturopath, proposes a walk in the Botanical Garden to learn how to recognize the edible and medicinal wild plants of the Basque Country. During this walk, she will talk about plant morphology, botanical classification, but also about the food and medicinal uses of the plants that will be encountered along the way. It will also be an opportunity to reappropriate the traditional knowledge and uses of local plants, while respecting and preserving natural resources. All levels, no previous knowledge required. This activity is adapted for people over 15 years old, but children accompanied by their parents can join the walk. G

Julie Mendribil, naturópata, propone un paseo por el Jardín Botánico para aprender a reconocer las plantas silvestres comestibles y medicinales del País Vasco. Durante este paseo, hablará de la morfología de las plantas y de su clasificación botánica, así como de los usos alimenticios y medicinales de las plantas encontradas a lo largo del recorrido. También será una oportunidad para reapropiarse de los conocimientos y usos tradicionales de las plantas locales, respetando y preservando los recursos naturales. Todos los niveles, no se requieren conocimientos previos. Esta actividad es apta para mayores de 15 años, pero los niños acompañados de sus padres pueden unirse a la caminata. G

Die Naturheilpraktikerin Julie Mendribil bietet einen Spaziergang durch den Botanischen Garten an, bei dem Sie lernen, essbare Wildpflanzen und Heilpflanzen des Baskenlands zu erkennen. Während des Spaziergangs wird sie auf die Morphologie der Pflanzen und die botanische Klassifizierung eingehen, aber auch auf die Verwendung der Pflanzen als Nahrungsmittel und Heilmittel, denen man auf dem Weg begegnet. Es wird auch eine Gelegenheit sein, sich das traditionelle Wissen und die Verwendung der lokalen Pflanzen wieder anzueignen und dabei die natürlichen Ressourcen zu respektieren und zu bewahren. Alle Niveaus, keine Vorkenntnisse erforderlich. Die Veranstaltung ist für Personen ab 15 Jahren geeignet, aber auch Kinder in Begleitung ihrer Eltern können an dem Spaziergang teilnehmen. G

Mise à jour le 2023-04-18 par Office de Tourisme Pays Basque