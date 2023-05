Exposition : Vibrantes étendues » Chemin Ithurbidéa, 16 juin 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Une exposition et vente d’œuvres d’art contemporain

Artistes : Marie-Noëlle Deverre, plasticienne, Thomas Loyatho, peintre, Johan Praud, plasticien, designer

Rencontre avec les artistes Vendredi 16 juin à partir de 18h

Commissariat d’exposition Galerie Virginie Baro.

2023-06-16 à ; fin : 2023-06-18 19:00:00. EUR.

Chemin Ithurbidéa La Ferme d’Ika, chambre d’hôtes

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



An exhibition and sale of contemporary art

Artists : Marie-Noëlle Deverre, plastic artist, Thomas Loyatho, painter, Johan Praud, plastic artist, designer

Meeting with the artists Friday June 16 from 18h

Curator of the exhibition Virginie Baro Gallery

Exposición y venta de arte contemporáneo

Artistas : Marie-Noëlle Deverre, artista visual, Thomas Loyatho, pintor, Johan Praud, artista visual, diseñador

Encuentro con los artistas Viernes 16 de junio a partir de las 18.00 h

Comisaria de la exposición Galerie Virginie Baro

Eine Ausstellung und ein Verkauf zeitgenössischer Kunstwerke

Künstler: Marie-Noëlle Deverre, bildende Künstlerin, Thomas Loyatho, Maler, Johan Praud, bildender Künstler, Designer

Treffen mit den Künstlern Freitag, 16. Juni, ab 18 Uhr

Kuratieren der Ausstellung Galerie Virginie Baro

