Braderie des commerçants luziens Centre ville, 16 juin 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Une semaine festive s’annonce à St Jean et elle commence par 3 jours de bonnes affaires chez les commerçants luziens qui vous proposent leur collection à prix bradés.

Un large choix de produits et de nombreuses marques seront exposés sur les étals de la ville.

De 10h à 19h, profitez d’un week-end shopping ensoleillé dans la cité des corsaires..

Centre ville

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A festive week is coming to St Jean and it starts with 3 days of good deals at the luzian shopkeepers who offer you their collection at discounted prices.

A large choice of products and many brands will be exposed on the stalls of the city.

From 10am to 7pm, enjoy a sunny shopping weekend in the city of privateers.

Llega una semana festiva a St Jean y comienza con 3 días de gangas en las tiendas Luzian, que le ofrecen su colección a precios rebajados.

Una amplia selección de productos y numerosas marcas estarán presentes en la ciudad.

De 10:00 a 19:00, disfrute de un soleado fin de semana de compras en la ciudad de los corsarios.

Eine Festwoche kündigt sich in St Jean an und sie beginnt mit drei Tagen voller Schnäppchen bei den Händlern von Luz, die ihre Kollektion zu Schnäppchenpreisen anbieten.

Eine große Auswahl an Produkten und zahlreiche Marken werden an den Ständen der Stadt ausgestellt.

Genießen Sie von 10 bis 19 Uhr ein sonniges Shopping-Wochenende in der Stadt der Korsaren.

Mise à jour le 2023-04-11 par Saint-Jean-de-Luz, Commerces, Animations et évènements