Atelier de jardinage 31 rue Gaëtan Bernoville, 10 juin 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Le terme de permaculture est largement médiatisé, utilisé… mais de quoi s’agit-il exactement ? Cet atelier permettra de découvrir quelques-uns de ses principes et de ses applications au jardin. Il sera animé par l’association Libre cueillette..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 12:00:00. EUR.

31 rue Gaëtan Bernoville Jardin botanique littoral

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The term permaculture is widely publicized and used… but what exactly is it? This workshop will allow you to discover some of its principles and its applications in the garden. It will be animated by the association Libre cueillette.

El término permacultura es muy publicitado y utilizado… pero ¿qué es exactamente? Este taller le permitirá descubrir algunos de sus principios y sus aplicaciones en el huerto. Estará dirigido por la asociación Libre cueillette.

Der Begriff Permakultur ist in den Medien weit verbreitet und wird häufig verwendet… aber was genau ist das eigentlich? In diesem Workshop lernen Sie einige der Prinzipien und Anwendungen im Garten kennen. Der Workshop wird von der Vereinigung Libre cueillette geleitet.

Mise à jour le 2023-04-18 par Office de Tourisme Pays Basque