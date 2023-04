Concert : Requiem de Mozart Eglise, 6 juin 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Le chœur et solistes de l’Opéra de Prague et l’orchestre philharmonique de la république tchèque entre mystère et beauté.

Après le succès des tournées « Requiem de Mozart » , le Choeur de Prague, les Solistes de l’Opéra et l’Orchestre Classique de République Tchèque. Encore une fois l’ensemble impressionne par sa précision, sa vivacité et son unité…. Une performance éblouissante !!!….

2023-06-06 à ; fin : 2023-06-06 . .

Eglise

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Prague Opera Choir and Soloists and the Czech Philharmonic Orchestra between mystery and beauty.

After the success of the « Mozart Requiem » tours, the Prague Choir, the Opera Soloists and the Czech Republic Classical Orchestra. Once again the ensemble impresses with its precision, vivacity and unity…. A dazzling performance!!!…

El Coro y los Solistas de la Ópera de Praga y la Orquesta Filarmónica Checa entre el misterio y la belleza.

Tras el éxito de las giras del « Réquiem de Mozart », el Coro de Praga, los Solistas de la Ópera de Praga y la Orquesta Clásica de la República Checa. Una vez más, el conjunto impresiona por su precisión, vivacidad y unidad…. Una actuación deslumbrante!!!…

Der Chor und die Solisten der Prager Oper und das Philharmonische Orchester der Tschechischen Republik zwischen Mysterium und Schönheit.

Nach dem Erfolg der Tourneen « Mozart Requiem » , der Prager Chor, die Solisten der Oper und das Klassische Orchester der Tschechischen Republik. Wieder einmal beeindruckt das Ensemble durch seine Präzision, Lebendigkeit und Einheit….. Eine blendende Aufführung!!!!

Mise à jour le 2023-03-31 par Office de Tourisme Pays Basque