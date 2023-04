Rendez-vous aux Jardins : A la découverte des « voix » de la Nature 31 rue Gaëtan Bernoville, 3 juin 2023, Saint-Jean-de-Luz.

A l’occasion des Rendez-vous aux jardins (thème 2023 : « les musiques du jardin »). La musique est partout autour de nous, il suffit de tendre l’oreille ! Venez découvrir les chanteurs de la nature et apprendre à les reconnaitre (oiseaux, amphibiens, insectes…) dans le Jardin botanique lors de cette animation proposée par Audrey, bénévole pour la Ligue de Protection des Oiseaux. Animation d’initiation, ouvert à tous, enfants bienvenus accompagnés d’un adulte..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 11:30:00. EUR.

31 rue Gaëtan Bernoville Jardin botanique littoral

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the Rendez-vous aux jardins (theme 2023 : » the music of the garden « ). Music is all around us, you just have to listen! Come and discover the singers of nature and learn to recognize them (birds, amphibians, insects…) in the Botanical Garden during this animation proposed by Audrey, a volunteer for the Ligue de Protection des Oiseaux. Initiation animation, open to all, children welcome accompanied by an adult.

Con motivo del Rendez-vous aux jardins (tema 2023: « música en el jardín »). La música nos rodea, ¡sólo hay que escucharla! Venga a descubrir a los cantantes de la naturaleza y aprenda a reconocerlos (pájaros, anfibios, insectos…) en el Jardín Botánico durante esta animación propuesta por Audrey, voluntaria de la Ligue de Protection des Oiseaux. Actividad introductoria, abierta a todos, se admiten niños acompañados de un adulto.

Anlässlich der Rendez-vous aux jardins (Thema 2023: « Die Musik des Gartens »). Musik ist überall um uns herum, wir müssen nur die Ohren spitzen! Entdecken Sie die Sänger der Natur und lernen Sie, sie zu erkennen (Vögel, Amphibien, Insekten…) im Botanischen Garten bei dieser Veranstaltung, die von Audrey, einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin der Liga für Vogelschutz, angeboten wird. Die Veranstaltung ist für alle offen, Kinder sind in Begleitung eines Erwachsenen willkommen.

