Spectacle de danse « Temps Danciel » Jai Alai Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-de-Luz

Spectacle de danse « Temps Danciel » Jai Alai, 3 juin 2023, Saint-Jean-de-Luz. Billetterie à l’office de tourisme.

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . EUR.

Jai Alai

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Ticket office at the tourist office Taquilla en la oficina de turismo Kartenverkauf in der Touristeninformation Mise à jour le 2023-05-09 par Office de Tourisme Pays Basque

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-de-Luz Autres Lieu Jai Alai Adresse Jai Alai Ville Saint-Jean-de-Luz Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Jai Alai Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz Jai Alai Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-luz/

Spectacle de danse « Temps Danciel » Jai Alai 2023-06-03 was last modified: by Spectacle de danse « Temps Danciel » Jai Alai Jai Alai 3 juin 2023 JAI ALAI Saint-JEAN DE LUZ

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques