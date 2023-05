Rendez-vous aux Jardins : Entrée gratuite du jardin 31 rue Gaëtan Bernoville, 3 juin 2023, Saint-Jean-de-Luz.

A l’occasion des Rendez-vous aux Jardins, l’entrée du jardin sera gratuite tout le week-end (samedi 3 et dimanche 4 juin) de 11h à 18h..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 18:00:00. EUR.

31 rue Gaëtan Bernoville Jardin botanique littoral

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the Rendez-vous aux Jardins, the entrance of the garden will be free all the weekend (Saturday June 3rd and Sunday June 4th) from 11 am to 6 pm.

Con motivo del Rendez-vous aux Jardins, la entrada al jardín será gratuita todo el fin de semana (sábado 3 y domingo 4 de junio) de 11.00 a 18.00 horas.

Anlässlich der Rendez-vous aux Jardins ist der Eintritt in den Garten das ganze Wochenende (Samstag, 3. und Sonntag, 4. Juni) von 11 bis 18 Uhr kostenlos.

Mise à jour le 2023-04-19 par Office de Tourisme Pays Basque