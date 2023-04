Festival andalou 2023 : concert de Los Hernandez Casetas, 28 mai 2023, Saint-Jean-de-Luz.

« Los Hernandez » c’est avant tout une histoire de famille. De trois frères musiciens et chanteurs, originaires de Toulouse : Miguel, le chanteur et percussionniste, José, guitariste et chanteur, et Tony, choriste et guitariste. Auteurs et compositeurs, ce sont des artistes complets.

L’histoire débute en duo en 97 sur les scènes toulousaines et dure depuis plus de 20 ans. S’enchaîneront alors les galas, festivals, podiums ,férias, bodegas, soirées privées, kiosque, etc…

Le groupe s’est depuis installé sur la Côte Basque, et a pris congé de son statut professionnel. Les frères œuvrent depuis 2014 pour leur association « Los Hernandez » dont le but est de promouvoir la culture gitane. Désormais, leurs vies sont rythmées par des rencontres avec d’autres associations, des expositions, des réunions d’infos, et des concerts avec des musiciens gitans amateurs..

2023-05-28 à ; fin : 2023-05-28 23:00:00. EUR.

Casetas Parking des Flots bleus

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



« Los Hernandez » is above all a family story. Of three brothers musicians and singers, from Toulouse: Miguel, the singer and percussionist, José, guitarist and singer, and Tony, chorister and guitarist. Authors and composers, they are complete artists.

The story begins in duet in 97 on the Toulouse stages and lasts for more than 20 years. Then will follow one another the galas, festivals, podiums, férias, bodegas, private parties, kiosk, etc…

The group has since settled on the Basque Coast, and has taken leave of its professional status. The brothers work since 2014 for their association « Los Hernandez » whose goal is to promote the gypsy culture. From now on, their lives are punctuated by meetings with other associations, exhibitions, information meetings, and concerts with amateur gypsy musicians.

« Los Hernández » es ante todo una historia de familia. Tres hermanos, músicos y cantantes, de Toulouse: Miguel, cantante y percusionista, José, guitarrista y cantante, y Tony, corista y guitarrista. Autores y compositores, son artistas completos.

Su historia comenzó como dúo en 1997 en los escenarios de Toulouse y ha durado más de 20 años. Han actuado en galas, festivales, podios, férias, bodegas, fiestas privadas, quioscos, etc…

Desde entonces el grupo se ha trasladado a la Costa Vasca, y se ha tomado un descanso en su faceta profesional. Los hermanos trabajan desde 2014 para su asociación « Los Hernández » cuyo objetivo es promover la cultura gitana. A partir de ahora, sus vidas están salpicadas de reuniones con otras asociaciones, exposiciones, reuniones informativas y conciertos con músicos gitanos aficionados.

« Los Hernandez » ist in erster Linie eine Familiengeschichte. Von drei Brüdern, die Musiker und Sänger sind und aus Toulouse stammen: Miguel, der Sänger und Percussionist, José, Gitarrist und Sänger, und Tony, Chorsänger und Gitarrist. Als Autoren und Komponisten sind sie komplette Künstler.

Die Geschichte beginnt 97 als Duo auf den Bühnen von Toulouse und dauert seit über 20 Jahren an. Es folgten Galas, Festivals, Podiumsdiskussionen, Ferias, Bodegas, Privatpartys, Kioske, etc.

Inzwischen hat sich die Gruppe an der baskischen Küste niedergelassen und sich von ihrem beruflichen Status verabschiedet. Seit 2014 arbeiten die Brüder für ihren Verein « Los Hernandez », dessen Ziel es ist, die Zigeunerkultur zu fördern. Ihr Leben ist nun von Treffen mit anderen Vereinen, Ausstellungen, Informationsveranstaltungen und Konzerten mit Amateur-Zigeunermusikern geprägt.

Mise à jour le 2023-04-06 par Saint-Jean-de-Luz, Commerces, Animations et évènements