Festival andalou 2023, 28 mai 2023, Saint-Jean-de-Luz.

EGLISE

– 10h30 : Grande Messe Andalouse animée par le Coro de la Concha Rociera de Errenteria

– 12h : Sortie de messe, danses sur la Place Louis XIV

Puis départ du défilé Andalou en musique : calèche, chevaux et danseuses (itinéraire : rue Gambetta et Boulevard Thiers jusqu’au Casetas)

CASETAS

Ouverture des casetas à 12h, buvettes et restauration sur place toute la journée.

12h : Concert avec le Trio instrumental de Nicolas Saez

13h : Arrivée du défilé Andalou

13h30 : Spectacle de danses espagnoles – Aires Del Sur

15h : Spectacle de danses flamenco – El Duende y Los Baldes

16h30 : Spectacle de danses flamenco – Sueño Flamenco

17h30 : Initiation à la rumba avec la Peña Almonte (Nathalie Morice)

19h : Spectacle de danses espagnoles – Las Flamencas de Catalina

21h : Concert musiques Gitanes avec Los Hernandez

A partir de 23h : Ambiance musicale et dansante jusqu’à 1h30.

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



CHURCH

– 10:30 am : Great Andalusian Mass animated by the Coro de la Concha Rociera de Errenteria

– 12:00 pm: Mass exit, dances on the Place Louis XIV

Then departure of the Andalusian parade in music: carriage, horses and dancers (itinerary: Gambetta street and Thiers Boulevard until the Casetas)

CASETAS

Opening of the casetas at 12:00, refreshment stands and catering on the spot all day long.

12h : Concert with the instrumental trio of Nicolas Saez

1pm: Arrival of the Andalusian parade

1:30 pm : Spanish dance show – Aires Del Sur

15h : Flamenco dance show – El Duende y Los Baldes

4:30 pm : Flamenco dance show – Sueño Flamenco

5:30 pm : Rumba initiation with Peña Almonte (Nathalie Morice)

7pm : Spanish dance show – Las Flamencas de Catalina

9pm: Gypsy music concert with Los Hernandez

From 11pm: Musical and dancing atmosphere until 1h30

IGLESIA

– 10:30 h: Gran Misa Andaluza dirigida por el Coro de la Concha Rociera de Errenteria

– 12:00 h: Fin de la misa, bailes en la plaza Luis XIV

A continuación, salida del desfile andaluz con música: carroza, caballos y bailarines (itinerario: rue Gambetta y Boulevard Thiers hasta las Casetas)

CASETAS

Apertura de las casetas a las 12 h, puestos de refrescos y restauración in situ durante todo el día.

12 h: Concierto del trío instrumental de Nicolas Saez

13h: Llegada del desfile andaluz

13.30 h: Espectáculo de danza española – Aires del Sur

15.00 h: Espectáculo de baile flamenco – El Duende y Los Baldes

16.30 h: Espectáculo de baile flamenco – Sueño Flamenco

17h30: Iniciación a la rumba con la Peña Almonte (Nathalie Morice)

19h: Espectáculo de baile español – Las Flamencas de Catalina

21h: Concierto de música gitana con Los Hernandez

A partir de las 23h: Ambiente musical y de baile hasta la 1h30

KIRCHE

– 10:30 Uhr: Große andalusische Messe, musikalisch gestaltet vom Coro de la Concha Rociera de Errenteria

– 12 Uhr: Auszug aus der Messe, Tänze auf dem Place Louis XIV

Anschließend Start des Andalusischen Umzugs mit Musik: Kutsche, Pferde und Tänzerinnen (Route: Rue Gambetta und Boulevard Thiers bis zu den Casetas)

CASETAS

Öffnung der Casetas um 12 Uhr, Erfrischungsstände und Verpflegung vor Ort den ganzen Tag über.

12 Uhr: Konzert mit dem Instrumentaltrio von Nicolas Saez

13 Uhr: Ankunft der andalusischen Parade

13.30 Uhr: Spanische Tanzvorführung – Aires Del Sur

15 Uhr: Flamenco-Tanzvorführung – El Duende y Los Baldes

16:30 Uhr: Flamenco-Tanzvorführung – Sueño Flamenco

17.30 Uhr: Einführung in die Rumba mit der Peña Almonte (Nathalie Morice)

19 Uhr: Spanische Tanzvorführung – Las Flamencas de Catalina

21 Uhr: Konzert mit Gitanes-Musik von Los Hernandez

Ab 23 Uhr: Musik- und Tanzstimmung bis 1.30 Uhr

