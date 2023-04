Atelier « cartes à planter » 31 rue Gaëtan Bernoville, 27 mai 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Quel plaisir de créer sa carte à planter ! Au-delà d’un geste écologique, qui permet d’ensemencer un petit bout de jardin ou de balcon, c’est aussi une invitation à faire germer sa créativité. Nous fabriquerons ensemble la pâte à papier, que vous colorerez selon votre envie, et agrémenterez de graines. Prête à planter, vous voilà parés pour remettre du vivant près de chez vous ! Ouvert à tous, enfants bienvenus à partir de 5 ans et accompagnés d’un adulte. Atelier animé par l’association Taka, gratuit, sur inscription..

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 12:00:00. EUR.

31 rue Gaëtan Bernoville Jardin botanique littoral

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



What a pleasure it is to create a card to plant! Beyond an ecological gesture, which allows you to sow a small piece of garden or balcony, it is also an invitation to let your creativity germinate. We will make the paper pulp together, which you will color according to your desire, and decorate with seeds. Ready to plant, you are now ready to put some life back in your home! Open to all, children are welcome from 5 years old and accompanied by an adult. Workshop animated by the association Taka, free, on registration.

¡Qué placer es crear una tarjeta para plantar! Además de ser un gesto ecológico, que te permite sembrar un trocito de jardín o de balcón, es también una invitación a dejar germinar tu creatividad. Juntos haremos la pasta de papel, que colorearás según tus deseos, y añadiremos las semillas. Listo para plantar, ¡ya estás preparado para devolver la vida a tu hogar! Abierto a todos, los niños son bienvenidos a partir de 5 años y acompañados de un adulto. Taller dirigido por la asociación Taka, gratuito, previa inscripción.

Was für ein Vergnügen, eine Karte zum Bepflanzen zu gestalten! Abgesehen von der ökologischen Geste, ein kleines Stück Garten oder Balkon zu besäen, ist es auch eine Einladung, die eigene Kreativität zu entfalten. Wir stellen gemeinsam den Zellstoff her, den Sie nach Lust und Laune einfärben und mit Samen verzieren. Wenn Sie bereit sind, zu pflanzen, können Sie das Leben wieder in Ihre Nähe bringen! Offen für alle, Kinder ab 5 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen sind willkommen. Der Workshop wird vom Verein Taka geleitet und ist kostenlos.

Mise à jour le 2023-04-18 par Office de Tourisme Pays Basque