Festival andalou 2023 : concert flamenco avec le trio Arena Negra Casetas, 27 mai 2023, Saint-Jean-de-Luz.

La compagnie « Arena Negra » puise son inspiration dans les racines de l’Andalousie ou de la Camargue, pour vous proposer un flamenco local, né entre montagne et dune de sable. L’univers musical d’Arena Negra se veut avant tout attaché à sa terre, vivant aux rythmes de la Garonne, respirant les senteurs de la forêt landaise ou encore cheminant dans les collines de Provence….

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 13:00:00. EUR.

Casetas Parking des Flots bleus

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The company « Arena Negra » draws its inspiration from the roots of Andalusia or the Camargue, to offer you a local flamenco, born between mountains and sand dunes. The musical universe of Arena Negra is above all attached to its land, living to the rhythms of the Garonne, breathing the scents of the Landes forest or walking in the hills of Provence …

La compañía « Arena Negra » se inspira en las raíces de Andalucía o de la Camarga, para ofrecerle un flamenco local, nacido entre montañas y dunas de arena. El universo musical de Arena Negra está ante todo apegado a su tierra, viviendo a los ritmos del Garona, respirando los olores del bosque de las Landas o paseando por las colinas de la Provenza…

Das Ensemble « Arena Negra » schöpft seine Inspiration aus den Wurzeln Andalusiens oder der Camargue, um Ihnen einen lokalen Flamenco anzubieten, der zwischen Bergen und Sanddünen entstanden ist. Die musikalische Welt von Arena Negra ist vor allem mit ihrer Heimat verbunden, sie lebt im Rhythmus der Garonne, atmet die Düfte des Waldes der Landes ein oder wandert durch die Hügel der Provence…

