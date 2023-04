Festival andalou 2023 : Amaia la Niña et ses musiciens Casetas Saint-Jean-de-Luz Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-de-Luz

Festival andalou 2023 : Amaia la Niña et ses musiciens Casetas, 27 mai 2023, Saint-Jean-de-Luz. Spectacle de danses espagnoles par la compagnie Maria Pili : Amaïa la Nigna et ses musiciens..

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 15:45:00. EUR.

Casetas Parking des Flots bleus

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Show of Spanish dances by the company Maria Pili: Amaïa la Nigna and its musicians. Espectáculo de danza española de la compañía Maria Pili: Amaïa la Nigna y sus músicos. Spanische Tanzshow des Ensembles Maria Pili: Amaïa la Nigna und ihre Musiker. Mise à jour le 2023-04-06 par Saint-Jean-de-Luz, Commerces, Animations et évènements

Détails Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-de-Luz Autres Lieu Casetas Adresse Casetas Parking des Flots bleus Ville Saint-Jean-de-Luz Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Casetas Saint-Jean-de-Luz

Casetas Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-luz/

Festival andalou 2023 : Amaia la Niña et ses musiciens Casetas 2023-05-27 was last modified: by Festival andalou 2023 : Amaia la Niña et ses musiciens Casetas Casetas 27 mai 2023 Casetas Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques