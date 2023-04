Festival andalou 2023 : concert de Alma Flamenca Latina Casetas, 26 mai 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Alma Flamenca, c’est 3 musiciens de talent qui vous ferons voyager sur des airs espagnols. Spécialisé dans les reprises de standards et compositions originales, le groupe propose le meilleur des musiques espagnoles et latino dans un style original qui associe la musique flamenco ; pop & Latino ..

2023-05-26 à ; fin : 2023-05-26 23:00:00. EUR.

Casetas Parking des Flots bleus

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Alma Flamenca, it’s 3 talented musicians who will make you travel on Spanish tunes. Specialized in covers of standards and original compositions, the group offers the best of Spanish and Latino music in an original style that combines flamenco, pop and Latino music.

Alma Flamenca es un grupo de tres talentosos músicos que le llevarán en un viaje a la música española. Especializado en versiones de estándares y composiciones originales, el grupo ofrece lo mejor de la música española y latina en un estilo original que combina flamenco, pop y música latina.

Alma Flamenca, das sind drei talentierte Musiker, die Sie mit spanischen Melodien auf eine Reise mitnehmen werden. Die Gruppe ist auf Coverversionen von Standards und Originalkompositionen spezialisiert und bietet das Beste der spanischen und lateinamerikanischen Musik in einem originellen Stil, der Flamenco, Pop und Latino miteinander verbindet.

Mise à jour le 2023-04-06 par Saint-Jean-de-Luz, Commerces, Animations et évènements