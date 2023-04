Soirée d’ouverture du festival andalou 2023 Chapiteau Harriet baita, 24 mai 2023, Saint-Jean-de-Luz.

18h : Conférence « Le flamenco, ses rythmes variés, ses percussions et ses palos » animée par Emmanuel de Marichalar 19h30 : apéritif 20h : concert de guitare classique avec Angelica Rodriguez. Réservation conseillée pour la conférence au 05 59 26 28 99, entrée libre dans la limite des places disponibles.

2023-05-24 à ; fin : 2023-05-24 . .

Chapiteau Harriet baita

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



6:00 pm: Conference « Flamenco, its varied rhythms, its percussion and its palos » animated by Emmanuel de Marichalar 7:30 pm: aperitif 8:00 pm: classical guitar concert with Angelica Rodriguez. Reservation recommended for the conference at 05 59 26 28 99, free entry within the limits of available places

18:00 h: Conferencia « El flamenco, sus ritmos variados, su percusión y sus palos » a cargo de Emmanuel de Marichalar 19:30 h: aperitivo 20:00 h: concierto de guitarra clásica con Angélica Rodríguez Reserva recomendada para la conferencia: 05 59 26 28 99, entrada libre según disponibilidad

18 Uhr: Vortrag « Der Flamenco, seine vielfältigen Rhythmen, seine Perkussion und seine Palos », geleitet von Emmanuel de Marichalar 19.30 Uhr: Aperitif 20 Uhr: Konzert für klassische Gitarre mit Angelica Rodriguez. Reservierung für den Vortrag wird empfohlen unter 05 59 26 28 99, freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze

Mise à jour le 2023-04-19 par Office de Tourisme Pays Basque