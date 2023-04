Concert de guitare classique avec Angelica Rodriguez Chapiteau Harriet baita, 24 mai 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Actuellement en Master d’Interprétation Musicale avec le Maestro Aniello Desiderio à « l’Accademia Stefano Strata » dans la ville de Pise. Elle travaille également comme professeur de guitare classique à l’Institut public avec la Direction Musicale dans la ville de Palerme, Sicile-Italie. Elle a remporté des prix dans de grands concours internationaux.

2023-05-24 à ; fin : 2023-05-24 . EUR.

Chapiteau Harriet baita Rue Duconte

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



She is currently studying for a Master’s degree in Musical Interpretation with Maestro Aniello Desiderio at the « Accademia Stefano Strata » in the city of Pisa. She also works as a classical guitar teacher at the Public Institute with the Musical Direction in the city of Palermo, Sicily-Italy. She has won prizes in major international competitions

Actualmente cursa un Master en Interpretación Musical con el Maestro Aniello Desiderio en la « Accademia Stefano Strata » de la ciudad de Pisa. También trabaja como profesora de guitarra clásica en el Instituto Público con la Dirección Musical en la ciudad de Palermo, Sicilia-Italia. Ha ganado premios en importantes concursos internacionales

Derzeit Masterstudium in Musikalischer Interpretation bei Maestro Aniello Desiderio an der « Accademia Stefano Strata » in der Stadt Pisa. Sie arbeitet auch als Lehrerin für klassische Gitarre am öffentlichen Institut mit musikalischer Leitung in der Stadt Palermo, Sizilien-Italien. Sie gewann Preise bei großen internationalen Wettbewerben

