La pharmacie du petit mousse 31 rue Gaëtan Bernoville, 20 mai 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Avec les plantes du Jardin botanique, l’association Brin d’herbe vous invite à larguer les amarres… La pharmacie du jeune mousse est riche en histoire et savoirs. Par les plantes comestibles du bord de mer d’abord et parce que les navires, qui sont avant tout des arbres, transportent depuis des siècles dans leur cale, les plantes du monde et leurs secrets. Pendant un peu plus d’une heure les plantes et les arbres du Jardin botanique vous raconteront leur histoire maritime, avec un petit clin d’œil en fin de balade sur les plantes utiles au mal des transports….

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-20 12:30:00. EUR.

31 rue Gaëtan Bernoville Jardin botanique littoral

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



With the plants of the Botanical Garden, the association Brin d’herbe invites you to cast off… The pharmacy of the young sailor is rich in history and knowledge. First of all, because of the edible plants of the seaside and because ships, which are above all trees, have been carrying for centuries in their holds, the plants of the world and their secrets. For a little more than an hour, the plants and trees of the Botanical Garden will tell you their maritime history, with a little wink at the end of the walk on the plants useful for motion sickness…

Con las plantas del Jardín Botánico, la asociación Brin d’herbe le invita a soltar amarras… La farmacia del joven marinero es rica en historia y conocimientos. En primer lugar, por las plantas comestibles de la orilla del mar y porque los barcos, que son ante todo árboles, llevan en sus bodegas desde hace siglos las plantas del mundo y sus secretos. Durante algo más de una hora, las plantas y los árboles del Jardín Botánico le contarán su historia marítima, con un pequeño guiño al final del paseo sobre las plantas útiles para el mareo…

Mit den Pflanzen des Botanischen Gartens lädt Sie der Verein Brin d’herbe dazu ein, die Leinen loszuwerfen… Die Apotheke des jungen Schiffsjungen ist reich an Geschichte und Wissen. Zunächst einmal durch die essbaren Pflanzen der Meeresküste und weil die Schiffe, die vor allem Bäume sind, seit Jahrhunderten in ihrem Laderaum die Pflanzen der Welt und ihre Geheimnisse transportieren. Während einer etwas mehr als einstündigen Wanderung erzählen Ihnen die Pflanzen und Bäume des Botanischen Gartens ihre maritime Geschichte, mit einem kleinen Augenzwinkern am Ende des Spaziergangs über Pflanzen, die bei Reisekrankheit nützlich sind…

Mise à jour le 2023-04-18 par Office de Tourisme Pays Basque