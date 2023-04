Biodanza 16 rue de la Rhune, 10 mai 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Après les journée portes ouvertes et les premiers cours du début du mois, nous sommes heureux de proposer maintenant des cours réguliers de Biodanza à Saint jean de Luz au 16 ave de la Rhune, un mercredi sur deux à 19h. La BIODANZA est une source de « vivencias », d’expériences vécues avec intensité, facilitées par la musique, le mouvement et le groupe. Elle nous conduit vers la pleine expression de nous-même. D’une manière facile et amusante, elle nous aide à reconnaître et à développer nos potentiels, et tout cela avec un lien profond avec la Vie. La sensation de plénitude, de se sentir vivant, l’amélioration de la santé globale, la joie de vivre sont quelques-uns des cadeaux que nous pouvons recevoir avec une pratique régulière de la BIODANZA . Soyez les bienvenus, nous vous attendons avec joie et avec tendresse..

2023-05-10 à ; fin : 2023-05-10 . EUR.

16 rue de la Rhune La salle de la Rhune

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



After the open house and the first classes at the beginning of the month, we are happy to propose now regular classes of Biodanza in Saint jean de Luz at 16 ave de la Rhune, every other wednesday at 7pm. BIODANZA is a source of « vivencias », experiences lived with intensity, facilitated by music, movement and the group. It leads us to the full expression of ourselves. In an easy and fun way, it helps us to recognize and develop our potentials, and all this with a deep connection with Life. The feeling of fullness, of being alive, the improvement of the global health, the joy of living are some of the gifts that we can receive with a regular practice of BIODANZA. We welcome you with joy and tenderness.

Después de la jornada de puertas abiertas y las primeras clases a principios de mes, ahora estamos encantados de ofrecer clases regulares de Biodanza en Saint jean de Luz en 16 ave de la Rhune, cada dos miércoles a las 19h. BIODANZA es una fuente de « vivencias », experiencias vividas con intensidad, facilitadas por la música, el movimiento y el grupo. Nos lleva a la plena expresión de nosotros mismos. De forma fácil y divertida, nos ayuda a reconocer y desarrollar nuestros potenciales, y todo ello con una profunda conexión con la Vida. La sensación de plenitud, de estar vivo, la mejora de la salud en general, la alegría de vivir son algunos de los regalos que podemos recibir con una práctica regular de BIODANZA. Esperamos recibirle con alegría y ternura.

Nach dem Tag der offenen Tür und den ersten Kursen Anfang des Monats freuen wir uns, nun auch in Saint Jean de Luz, 16 ave de la Rhune, jeden zweiten Mittwoch um 19 Uhr regelmäßige Biodanza-Kurse anbieten zu können. BIODANZA ist eine Quelle von « vivencias », von intensiv erlebten Erfahrungen, die durch Musik, Bewegung und die Gruppe erleichtert werden. Sie führt uns zum vollen Ausdruck unserer selbst. Auf leichte und unterhaltsame Weise hilft sie uns, unsere Potenziale zu erkennen und zu entwickeln, und das alles mit einer tiefen Verbindung zum Leben. Das Gefühl der Fülle, sich lebendig zu fühlen, die Verbesserung der allgemeinen Gesundheit und die Freude am Leben sind nur einige der Geschenke, die wir durch die regelmäßige Ausübung von BIODANZA erhalten können. Seien Sie herzlich willkommen, wir erwarten Sie mit Freude und Zärtlichkeit.

Mise à jour le 2023-02-08 par Office de Tourisme Pays Basque