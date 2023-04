Concert apéro au kiosque avec Leizea Taldea Kiosque, 8 mai 2023, Saint-Jean-de-Luz.

A partir du mois d’avril, et jusqu’au mois d’octobre, les concerts apéro sont de retours au kiosque.

Retrouvez tous les dimanches à partir de 11h30, une animation musicale orchestrée par un groupe local : chants traditionnels basques, banda, concerts… viendront animer vos apéritifs sur la Place Louis XIV.

Profitez de ces concerts durant votre balade en centre-ville ou directement en terrasse.

Leizea est un groupe de Kantaldi crée en 2019 et qui reprend à sa façon des morceaux traditionnels et contemporains, d’ici et d’ailleurs. En 2021, Leizea a eu la chance de se produire en première partie d’Eñaut Elorrieta..

Kiosque Place Louis XIV

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From April to October, the aperitif concerts are back at the kiosk

Every Sunday from 11:30 am, a musical animation orchestrated by a local group: traditional Basque songs, banda, concerts… will animate your aperitifs on the Place Louis XIV.

Enjoy these concerts during your stroll in the city center or directly on the terrace.

Leizea is a group of Kantaldi created in 2019 and which covers in its way traditional and contemporary pieces, from here and elsewhere. In 2021, Leizea had the chance to perform as the opening act for Eñaut Elorrieta.

De abril a octubre, vuelven los conciertos de aperitivo en el quiosco de música.

Todos los domingos a partir de las 11:30 h, una animación musical orquestada por un grupo local: canciones tradicionales vascas, banda, conciertos… amenizarán sus aperitivos en la plaza Luis XIV.

Disfrute de estos conciertos durante su paseo por el centro de la ciudad o directamente en la terraza.

Leizea es un grupo de Kantaldi creado en 2019 que versiona a su manera canciones tradicionales y contemporáneas de aquí y de otros lugares. En 2021, Leizea tuvo la oportunidad de telonear a Eñaut Elorrieta.

Von April bis Oktober finden wieder Aperitifkonzerte am Kiosk statt.

Jeden Sonntag ab 11:30 Uhr findet eine musikalische Unterhaltung statt, die von einer lokalen Gruppe organisiert wird: traditionelle baskische Gesänge, Banda, Konzerte… werden Ihre Aperitife auf dem Place Louis XIV beleben.

Genießen Sie diese Konzerte während Ihres Spaziergangs durch das Stadtzentrum oder direkt auf Ihrer Terrasse.

Leizea ist eine 2019 gegründete Band aus Kantaldi, die auf ihre Weise traditionelle und zeitgenössische Stücke von hier und anderswo aufgreift. Im Jahr 2021 hatte Leizea die Chance, als Vorgruppe von Eñaut Elorrieta aufzutreten.

