Concert apéro au kiosque avec Alma Flamenca Latina Kiosque, 7 mai 2023, Saint-Jean-de-Luz.

A partir du mois d’avril, et jusqu’au mois d’octobre, les concerts apéro sont de retours au kiosque.

Retrouvez tous les dimanches et jours fériés à partir de 11h30, une animation musicale orchestrée par un groupe local : chants traditionnels basques, banda, concerts… viendront animer vos apéritifs sur la Place Louis XIV.

Profitez de ces concerts durant votre balade en centre-ville ou directement en terrasse.

Alma Flamenca, c’est 3 musiciens de talent qui vous ferons voyager sur des airs espagnols. Spécialisé dans les reprises de standards et compositions originales, le groupe propose le meilleur des musiques espagnoles et latino dans un style original qui associe la musique flamenco ; pop & Latino ..

2023-05-07

Kiosque Place Louis XIV

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



From April to October, the aperitif concerts are back at the kiosk.

Every Sunday and holiday from 11:30 am, a musical animation orchestrated by a local group: traditional Basque songs, banda, concerts … will enliven your aperitifs on the Place Louis XIV.

Enjoy these concerts during your stroll in the city center or directly on the terrace.

Alma Flamenca, it’s 3 talented musicians who will make you travel on Spanish tunes. Specialized in the resumptions of standards and original compositions, the group proposes the best of the Spanish and Latino musics in an original style which associates the flamenco music; pop & Latino.

De abril a octubre, vuelven los conciertos de aperitivo en el quiosco de música.

Todos los domingos y festivos, a partir de las 11:30 h, encontrará animación musical orquestada por un grupo local: canciones tradicionales vascas, banda, conciertos… amenizarán sus aperitivos en la plaza Luis XIV.

Disfrute de estos conciertos durante su paseo por el centro de la ciudad o directamente en la terraza.

Alma Flamenca, son 3 músicos de talento que le harán viajar con melodías españolas. Especializado en versiones de estándares y composiciones originales, el grupo ofrece lo mejor de la música española y latina en un estilo original que combina flamenco, pop y música latina.

Von April bis Oktober finden wieder Aperitifkonzerte im Kiosk statt.

Jeden Sonntag und an Feiertagen ab 11:30 Uhr findet eine musikalische Unterhaltung statt, die von einer lokalen Gruppe organisiert wird: traditionelle baskische Gesänge, Banda, Konzerte… werden Ihre Aperitife auf dem Place Louis XIV beleben.

Genießen Sie diese Konzerte während Ihres Spaziergangs im Stadtzentrum oder direkt auf der Terrasse.

Alma Flamenca, das sind drei talentierte Musiker, die Sie mit spanischen Melodien auf eine Reise mitnehmen werden. Die Gruppe ist auf Coverversionen von Standards und Originalkompositionen spezialisiert und bietet das Beste der spanischen und lateinamerikanischen Musik in einem originellen Stil, der Flamenco-, Pop- und Latino-Musik verbindet.

