Mai à vélo, 7 mai 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Durant tout le mois de mai, la Ville de Saint-Jean-de-Luz promeut l’usage du vélo. Un mois pour adopter le vélo pour la vie ! « Mai à vélo » sera l’occasion de partager, avec le plus grand nombre, l’ensemble des pratiques du vélo : mode de déplacement du quotidien, loisirs, sport, tourisme… Des événements populaires et pédagogiques seront proposés.

Au programme de ces journées : des ateliers de remise en confiance pour les seniors, un stage pour acquérir les apprentissages fondamentaux pour les enfants ainsi qu’une journée découverte du vélo, une course d’orientation ludique sur deux parcours, des informations pour entretenir, sécuriser ou louer un vélo….

2023-05-07 à ; fin : 2023-06-14 . EUR.

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Throughout the month of May, the City of Saint-Jean-de-Luz is promoting the use of bicycles. A month to adopt the bicycle for life! « May by Bike » will be an opportunity to share with as many people as possible all the ways in which bicycles are used: as a means of daily travel, for leisure, sport and tourism… Popular and educational events will be proposed.

On the program: confidence-building workshops for seniors, a course to learn the basics for children as well as a day to discover cycling, a fun orienteering race on two routes, information on how to maintain, secure or rent a bike…

Durante todo el mes de mayo, la ciudad de San Juan de Luz fomenta el uso de la bicicleta. ¡Un mes para adoptar una bicicleta para toda la vida! « Mayo en bici » será la ocasión de compartir con el mayor número posible de personas las diferentes formas de utilizar la bicicleta: como medio de desplazamiento diario, para el ocio, el deporte, el turismo, etc. Se ofrecerán actos populares y educativos.

El programa de estas jornadas incluye talleres de refuerzo de la confianza para personas mayores, un curso de iniciación y una jornada de descubrimiento de la bicicleta para niños, una divertida carrera de orientación en dos recorridos, información sobre el mantenimiento, la seguridad o el alquiler de una bicicleta, etc.

Den ganzen Mai über fördert die Stadt Saint-Jean-de-Luz die Benutzung des Fahrrads. Ein Monat, um das Fahrrad für das ganze Leben zu nutzen! der « Mai auf dem Fahrrad » bietet die Gelegenheit, möglichst vielen Menschen das Fahrradfahren näher zu bringen: als Fortbewegungsmittel im Alltag, in der Freizeit, beim Sport, im Tourismus usw. Es werden populäre und pädagogische Veranstaltungen angeboten.

Auf dem Programm stehen u. a.: Workshops für Senioren zur Stärkung des Selbstbewusstseins, ein Kurs für Kinder zum Erlernen der Grundfertigkeiten und ein Tag zur Entdeckung des Fahrrads, ein spielerisches Orientierungsrennen auf zwei Strecken, Informationen zur Wartung, Sicherung und zum Verleih eines Fahrrads…

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de Tourisme Pays Basque