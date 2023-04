Ciné-débat « Changeons le regard sur l’obésité » 29 Boulevard Victor Hugo, 25 avril 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Description Projection du moyen métrage Grosse réalisé par Maxime Ginolin

Synopsis : Une jeune femme souffrant de surpoids depuis son enfance vit une journée ordinaire dans la peau d’une

obèse. Moqueries, préjugés, discrimination, conseils faciles, incompréhension sont son lot quotidien. Mais aujourd’hui est une journée particulièrement difficile.

Projection suivie d’un débat animé par des professionnels de la santé du Centre Hospitalier de la Côte Basque.

2023-04-25 à ; fin : 2023-04-25 . EUR.

29 Boulevard Victor Hugo Cinéma Le Sélect

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Description Screening of the medium-length film Grosse directed by Maxime Ginolin

Synopsis: A young woman who has been overweight since childhood lives an ordinary day in the skin of an obese person

obese. Mockery, prejudice, discrimination, easy advice, misunderstanding are her daily lot. But today is a particularly difficult day.

Screening followed by a debate led by health professionals from the Hospital Center of the Basque Coast

Descripción Proyección del mediometraje Grosse dirigido por Maxime Ginolin

Sinopsis: Una joven con sobrepeso desde la infancia vive un día cualquiera en la piel de una persona obesa

obeso. Burlas, prejuicios, discriminación, consejos fáciles e incomprensión son su día a día. Pero hoy es un día especialmente difícil.

Proyección seguida de un debate dirigido por profesionales sanitarios del Hospital de la Costa Vasca

Beschreibung Vorführung des mittellangen Films Grosse unter der Regie von Maxime Ginolin

Synopsis: Eine junge Frau, die seit ihrer Kindheit an Übergewicht leidet, erlebt einen gewöhnlichen Tag in der Haut einer

fettleibigen. Spott, Vorurteile, Diskriminierung, einfache Ratschläge und Unverständnis sind ihr tägliches Los. Doch heute ist ein besonders schwieriger Tag.

Filmvorführung mit anschließender Diskussion unter der Leitung von Gesundheitsfachkräften des Centre Hospitalier de la Côte Basque

Mise à jour le 2023-04-04 par Office de Tourisme Pays Basque