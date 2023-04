Contes de printemps 31 rue Gaëtan Bernoville, 16 avril 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Les saisons inspirent les conteuses de l’association Eclats de mots et elles ont choisi le Jardin botanique comme écrin pour vous les transmettre..

2023-04-16 à ; fin : 2023-04-16 17:00:00. EUR.

31 rue Gaëtan Bernoville Jardin botanique littoral

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The seasons inspire the storytellers of the association Eclats de mots and they have chosen the Botanical Garden as a setting to transmit them to you.

Las estaciones inspiran a los narradores de la asociación Eclats de mots y han elegido el Jardín Botánico como escenario para transmitírselas.

Die Jahreszeiten inspirieren die Geschichtenerzählerinnen des Vereins Eclats de mots (Wortfetzen) und sie haben den Botanischen Garten als Schatulle gewählt, um sie Ihnen zu vermitteln.

