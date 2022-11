Balade dans la baie de St Jean de luz – Ciboure sur la Chaloupe sardiniaire ALBA. Grillerie du port, 64500 Saint Jean de Luz, 2 décembre 2022 09:30, Saint-Jean-de-Luz.

2 – 10 décembre Sur place 10 animations@mairiedeciboure.com

Trois Mâts Basque organise, dans le cadre du Téléthon 2022, les 02 et 03 décembre ainsi que les 09 et 10 , 2 sorties dans la baie le matin et 3 sorties l’après midi à bord de l’Alba.

Le nombre maximum de personnes par sortie sera de 10.

Rendez vous le matin à partir de 9h30 et l’après midi à partir de 13h30 sur la passerelle de départ des bateaux au niveau de la grillerie de St Jean de Luz.

Le prix de la sortie sera de 10 € par personne, et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Toutes les recettes seront intégralement reversées à l’AFM Téléthon.

En cas de pluie ou de mer agitée les sorties pourront être annulées.

Grillerie du port, 64500 Saint Jean de Luz avenue pierre Larramendy 64500 Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

vendredi 2 décembre – 09h30 à 18h00

samedi 3 décembre – 09h30 à 18h00

vendredi 9 décembre – 09h30 à 18h00

samedi 10 décembre – 09h30 à 18h00