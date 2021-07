Saint-Jean-de-Luz saint-jean-de-luz Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-de-Luz SAINT-JEAN-DE-LUZ AU TEMPS DES ANNÉES FOLLES saint-jean-de-luz Saint-Jean-de-Luz Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Dancings, golfs, casinos, cinémas… Les architectes du XXe siècle ont su adapter leurs constructions à ces lieux de divertissement. Retrouvez l’ambiance des années folles à travers l’architecture de loisirs, issue du développement balnéaire de Saint-Jeande-Luz au XIXe siècle. Enfin, découvrez l’architecture-paquebot des années 1925 grâce à un accès privilégié à la terrasse du restaurant de l’hôtel Hélianthal. Vendredis 9 et 30 juillet Mercredi 11 et vendredi 27 août Mercredi 1er septembre À 15H00

∆ Inscription préalable obligatoire auprès des offices de tourisme Nombre de places limité – 05 59 26 03 16 / 05 59 47 64 56 – Tarif : 8€ – Gratuit moins de 16 ans

