Semaine du Patrimoine Naturel de Saint Jean de la Ruelle Saint Jean de la Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle, 7 octobre 2023, Saint-Jean-de-la-Ruelle.

Du 7 au 14 Octobre, notre ville se transforme en un véritable écrin de sensibilisation et d’action autour du patrimoine naturel. Cette semaine spéciale est une invitation à tous les habitants et visiteurs à s’engager, apprendre et s’amuser grâce à une série d’ateliers et d’animations axés sur le développement durable.

Inscriptions

La plupart des activités nécessitent une inscription préalable. Veuillez consulter le site officiel pour découvrir comment s’inscrire aux ateliers et animations.

Découvrez le programme !

Lundi 9 octobre

14h-17h – « Objectif Mare » Chantier participatif pour la restauration de la mare Fromentin avec Loiret Nature Environnement.

Mare Fromentin – située au bout du chemin du Fromentin – prévoir des bottes et des gants

(Gratuit sur inscription)

Mardi 10 octobre

14h-17h – Animation autour du miel et atelier cuisine Le miel à toutes les sauces !

Espace Intergénérationnel du Clos de la Jeunette – Rue du Clos de la Jeunette

(Gratuit sur inscription)

Mercredi 11 octobre

12h15-17h30 – Jeux et animations autour de la nature avec la ludothèque pour les parents /enfants aux Queues de Forêt

Départ de la Maison Pour Tous Nord, 13, rue des turquoises à 12h15

Retour vers 17h30 à la Maison Pour Tous Nord (Prévoir son pique-nique) – public famille

Gratuit sur inscription jusqu’au 5 octobre 17h

10h-16h – Parcours vélo accompagnés – Tous à bicyclette !

À partir de 10h – Direction parc des Groues (environ 30 min – moins de 5 km), tout public

14h – Destination Queues de Forêt (environ 2h – 20 km aller- retour), public confirmé

À partir de 16h – Vers le parc des Groues (environ 30 min – moins de 5 km), tout public

Départs depuis le Stade de l’IRJS – entrée rue de Bagneaux – venir équipé en conséquence

Gratuit sur inscription

16h-17h30 – Quiz rénovation énergétique – éco gestes

Ma Métro Rénov’ avec l’ADIL 45

Médiathèque Anna Marly – 61, rue Charles-Beauhaire

Gratuit sur inscription

Jeudi 12 octobre

14h-17h – Atelier compostage jardinage

Au futur jardin pédagogique, entrée par le passage à côté du 21 rue de la jeunette

Gratuit sur inscription jusqu’au 5 octobre

Vendredi 13 octobre

10h-11h15 – Ateliers (dégustation, toucher…)

Maison Pour Tous Nord – 13, rue des Turquoises

Des tout petits 0-3 ans (parents-enfants)

Gratuit sur inscription

14h-17h – Promenades en triporteur

« Le droit au vent dans les cheveux » avec l’association A VÉLO SANS AGE

Espace Intergénérationnel du Clos de la Jeunette

Gratuit, sur inscription

Départ toutes les 1/2 heures : 14h – 14h30 – 15h – 15h30 – 16h – 16h30

Mais aussi

Du 7 au 14 octobre : Le club Acapi d’Ingré présente une sélection de photographies Nature, exposées au 25e Festival International de la Photo Animalière et de Nature de Montier en Der (52), à la Maison de la Musique et de la Danse (29, rue Bernard-Million)

