Un stage destiné aux chef·fe·s de chœur : travailler sur les outils voués à sculpter le son du chœur, comment faire sonner les voix Saint-Jean de la Ruelle 45 140 Saint-Jean de la Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.cepravoi.fr/stages/le-son-du-choeur-/ »}, {« link »: « https://urlz.fr/jATe »}] Attention, ce stage est exclusivement destiné aux chef·fe·s de chœur ! Modeler le son du chœur… Par une double approche, ce stage propose aux chef·fe·s de chœur d’explorer les outils voués à sculpter le son du chœur : faire sonner les voix (revisiter les bases de l’échauffement vocal et l’adapter au répertoire) et l’ensemble tout entier. Comment faire sonner un accord ? Comment homogénéiser les voix d’un pupitre puis du chœur ? Quelle est l’influence de la place des choristes et de la forme du chœur sur le son de l’ensemble ?

Au cœur de ce laboratoire d’expérimentation acoustique, et avec l’aide d’un chœur complice qui proposera son répertoire, une place sera également donnée aux choix d’interprétation : quel son pour quelle œuvre ?

Avec Fabien Aubé et Pierre-Louis de Laporte Inscription : https://www.cepravoi.fr/stages/le-son-du-choeur-/ Tarif : 110 €

Tarif réduit (Early Bird) de 85 € pour toute inscription avant le dimanche 18 décembre 2022 minuit.

Tarif étudiant PCE : 55€ Les stages de pratique du Cepravoi sont exclusivement ouverts aux adhérents du Cepravoi avec l’adhésion 2023 : 6€

Adhérer pour l’année 2023 : https://urlz.fr/jATe

