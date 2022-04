Saint Jean de la Ruelle construit son futur L’Unisson Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’évènement: Loiret

Évènement organisé dans le cadre de la manifestation “Votre planète, vous la voulez bleue ou bien cuite ?” Sous le format d’une conférence TEDx, la ville de Saint Jean de la Ruelle vous propose de découvrir la ville du futur où 12 intervenants seront présents pour exposer des idées innovantes sur des thématiques sociales, économiques et environnementales. Avec la participation de : Orléans Val de Loire Technopôle, Orléans Métropole, Loiret Nature Environnement, GRDF (Gaz Réseau Distribution France), Respire, La ressource AAA, IRESDA, Colibree, Better Coop, Bureau d’étude Surya Consultants, Valloire Habitat

Organisé dans le cadre de la manifestation "Votre planète, vous la voulez bleue ou bien cuite ?" L'Unisson 27 Rue Bernard Million, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle

2022-05-13T09:00:00 2022-05-13T12:30:00

