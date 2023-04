Du champs à la cantine : manger local à l’école. SAINT-JEAN-DE-LA-FORÊT Perche en Nocé Catégories d’Évènement: Orne

Perche en Nocé

Du champs à la cantine : manger local à l'école. SAINT-JEAN-DE-LA-FORÊT, 3 mai 2023, Perche en Nocé. Ferme du Val Primbert

2023-05-03 15:00:00 – 2023-05-03 16:30:00

SAINT-JEAN-DE-LA-FORÊT Ferme du Val Primbert

Perche en Nocé

Orne . Visite d’un élevage de brebis bio. Visite d’un élevage de brebis bio. +33 6 04 51 05 57 PNRP

SAINT-JEAN-DE-LA-FORÊT Ferme du Val Primbert Perche en Nocé

