RÉVEILLON JOUR DE L’AN À SAINT JEAN DE LA BLAQUIÈRE Saint-Jean-de-la-Blaquière, 1 décembre 2023, Saint-Jean-de-la-Blaquière.

Saint-Jean-de-la-Blaquière,Hérault

La société de chasse de St Jean de la Blaquière organise pour les habitants du village, et leurs amis, le réveillon du jour de l’an avec un esprit familial et convivial.

Au menu : foie gras, filet de saumon farci aux coquilles de St Jacques, civet de chevreuil et son gratin dauphinois et bûche pâtissière – boissons comprises.

Réservation obligatoire et paiement à l’inscription – avant le 8 déc..

2023-12-31 19:30:00 fin : 2023-12-31 . EUR.

Saint-Jean-de-la-Blaquière 34700 Hérault Occitanie



The St Jean de la Blaquière hunting club is organizing a family-friendly New Year’s Eve dinner for village residents and their friends.

On the menu: foie gras, salmon fillet stuffed with scallops, venison stew with gratin dauphinois and bûche pâtissière – drinks included.

Reservations required and payment on registration – before Dec. 8.

El club de caza de St Jean de la Blaquière organiza una cena familiar de Nochevieja para los vecinos del pueblo y sus amigos.

El menú incluye foie gras, filete de salmón relleno de vieiras, estofado de venado con gratinado dauphinois y un tronco de pastelería – bebidas incluidas.

Reserva obligatoria y pago en el momento de la inscripción, antes del 8 de diciembre.

Die Jagdgesellschaft von St Jean de la Blaquière organisiert für die Bewohner des Dorfes und ihre Freunde einen familiären und geselligen Silvesterabend.

Auf der Speisekarte stehen Gänseleberpastete, Lachsfilet gefüllt mit Jakobsmuscheln, Rehpfeffer mit Dauphinois-Gratin und Baumkuchen – Getränke inbegriffen.

Obligatorische Reservierung und Zahlung bei Anmeldung – bis zum 8. Dezember

