JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE: A LA DÉCOUVERTE DU DOLMEN DES ISSERTS Saint-Jean-de-la-Blaquière, 16 septembre 2023, Saint-Jean-de-la-Blaquière.

Saint-Jean-de-la-Blaquière,Hérault

Venez découvrir les derniers résultats de la fouille du dolmen des Isserts à Saint-Jean-de-la-Blaquière à travers une visite guidée au cœur des ruffes du Salagou !.

2023-09-16 15:30:00 fin : 2023-09-16 15:30:00. .

Saint-Jean-de-la-Blaquière 34700 Hérault Occitanie



Discover the latest results from the excavation of the Isserts dolmen in Saint-Jean-de-la-Blaquière with a guided tour of the Salagou ruffes!

Venga a descubrir los últimos resultados de la excavación del dolmen de Isserts, en Saint-Jean-de-la-Blaquière, en una visita guiada por las ruinas de Salagou

Entdecken Sie die neuesten Ergebnisse der Ausgrabung des Dolmens von Isserts in Saint-Jean-de-la-Blaquière auf einer geführten Tour durch die Ruinen des Salagou!

