L’ART SUPREME DE LA DEGUSTATION, 7 avril 2023, Saint-Jean-de-Fos .

L’ART SUPREME DE LA DEGUSTATION EUR

19 avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos Hérault

2023-04-07 20:00:00 – 2023-04-07 21:45:00

Saint-Jean-de-Fos

Hérault

.

EUR 18 Soirée « Initiation à la dégustation » :

4 cuvées seront dégustées avec des styles et des typicités différentes

Cet atelier se fera dans une ambiance ludique et décontractée.

On interagit, on pose des questions, on donne son ressenti, si on aime ou pas, et pourquoi ?

Nous aborderons les étapes ci-dessous:

1/ Faites « parler » vos yeux !

2/ « L’Univers aromatique ! », un vin se respire.

3/ « L’équilibre en Bouche ! »

4/ « L’Importance du choix des Verres » : Le Choix du Verre, élément incontournable d’une Bonne dégustation !

5/ « La température de Service, le Carafage ou Décantage ! »

6/ « Le partage d’un verre, d’une bouteille de vin doit rester un plaisir ! »

lespepitesdenoelle@gmail.com +33 6 51 25 70 74 https://lespepitesdenoelle.com/

