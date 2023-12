FESTIVAL MOTS PARLEURS – L’ANGE DES CHAUSSURES – JONQUIERES Saint-Jean-de-Fos Catégories d’Évènement: Hérault

Début : 2024-02-03 11:00:00

Compagnie avec son pull. Un conte qui montre avec délicatesse quels dangers nous menacent lorsque les préoccupations matérielles l’emportent sur l’écoute des bruissements du monde, véritables nourritures de l’âme.

Une lecture musicale avec la Compagnie avec son pull.

Un soir, au crépuscule, Simon voit apparaître un ange sur son balcon. Il rêvait depuis longtemps de pouvoir « toucher des ailes »….

Son père, grand fabricant de chaussures, exemplaire dans la conduite de ses affaires, se montre incapable de l’écouter, de le guider dans sa vie d’enfant.

Simon est comme écrasé dans un univers de chaussures en tous genre, seul horizon dans le regard de son père.

Un conte qui montre avec délicatesse quels dangers nous menacent lorsque les préoccupations matérielles l’emportent sur l’écoute des bruissements du monde, véritables nourritures de l’âme.

D’après l’album « l’Ange des chaussures » de Giovanni Zoboli.

Tout public, à partir de 8 ans. Durée : 25 minutes . Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie

