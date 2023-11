CONFERENCE « LO PICART » Saint-Jean-de-Fos, 19 novembre 2023, Saint-Jean-de-Fos.

Saint-Jean-de-Fos,Hérault

Dans le cadre du cycle de conférences » Lo Picart ». Les Verreries et les Gentilhommes Verriers par Christian Pioch..

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie



As part of the « Lo Picart » lecture series. Les Verreries et les Gentilhommes Verriers by Christian Pioch.

En el marco del ciclo de conferencias « Lo Picart ». Les Verreries et les Gentilhommes Verriers por Christian Pioch.

Im Rahmen der Vortragsreihe « Lo Picart ». Die Glashütten und die Glasmacher-Enkel von Christian Pioch.

