FESTIBEER Saint-Jean-de-Fos, 7 octobre 2023, Saint-Jean-de-Fos.

Saint-Jean-de-Fos,Hérault

LE FESTIBEER à St Jean de Fos : partez à la rencontre de brasseries locales et des restaurateurs sur place, le tout dans une ambiance musicale et festive !.

2023-10-07 16:00:00 fin : 2023-10-07 23:00:00. .

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie



LE FESTIBEER in St Jean de Fos: meet the local brasseries and restaurateurs on site, all in a festive, musical atmosphere!

LE FESTIBEER en St Jean de Fos: conozca in situ las brasseries y restauradores locales, ¡todo ello en un ambiente festivo y musical!

LE FESTIBEER in St Jean de Fos: Gehen Sie auf Tuchfühlung mit den lokalen Brasserien und den Gastronomen vor Ort, alles in einer musikalischen und festlichen Atmosphäre!

Mise à jour le 2023-10-02 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT