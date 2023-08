JEP – CONFÉRENCE ET VISITE DE LA CHAPELLE SAINT GENIÈS Saint-Jean-de-Fos, 17 septembre 2023, Saint-Jean-de-Fos.

Saint-Jean-de-Fos,Hérault

L’association Lo Picart de Saint Jean de Fos propose une visite de la chapelle Saint Geniès ainsi qu’une conférence le dimanche 17 septembre, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine..

2023-09-17 15:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie



The Lo Picart association in Saint Jean de Fos is offering a tour of the Saint Geniès chapel and a talk on Sunday September 17, as part of the European Heritage Days.

La asociación Lo Picart de Saint Jean de Fos propone una visita a la capilla de Saint Geniès y una conferencia el domingo 17 de septiembre, en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

Der Verein Lo Picart aus Saint Jean de Fos bietet am Sonntag, den 17. September, im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes eine Besichtigung der Kapelle Saint Geniès sowie einen Vortrag an.

