CONCERT DUO ROSHA Saint-Jean-de-Fos, 15 septembre 2023, Saint-Jean-de-Fos.

Saint-Jean-de-Fos,Hérault

Dans un répertoire de chants, musiques, danses, persanes et contemporaines, le Duo Rosha aura le plaisir de se produire le vendredi 15 septembre à 19h30 à L’Hôtel Le Diablotin de St Jean de Fos..

2023-09-15 19:30:00 fin : 2023-09-15 . .

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie



With a repertoire of Persian and contemporary songs, music and dance, Duo Rosha will be performing on Friday September 15 at 7.30pm at L’Hôtel Le Diablotin in St Jean de Fos.

Con un repertorio de canciones, música y danza persas y contemporáneas, el dúo Rosha actuará el viernes 15 de septiembre a las 19.30 horas en L’Hôtel Le Diablotin de St Jean de Fos.

Mit einem Repertoire aus persischen und zeitgenössischen Liedern, Musik und Tänzen wird das Duo Rosha das Vergnügen haben, am Freitag, den 15. September um 19:30 Uhr im Hotel Le Diablotin in St Jean de Fos aufzutreten.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT