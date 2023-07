PLACE AU TERROIR- SAINT JEAN DE FOS Saint-Jean-de-Fos, 2 août 2023, Saint-Jean-de-Fos.

Saint-Jean-de-Fos,Hérault

Place au Terroir est une programmation au cœur de nos villes et villages pour apprécier la beauté de nos soirées d’été, douces, simples, légères et authentiques!

Des soirées conviviales à la rencontre des producteurs, des artisans et des vignerons locaux pour célébrer notre terroir..

2023-08-02 18:00:00 fin : 2023-08-02 23:00:00. .

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie



Place au Terroir is a program in the heart of our towns and villages to enjoy the beauty of our summer evenings, sweet, simple, light and authentic!

Convivial evenings to meet local producers, artisans and winemakers to celebrate our terroir.

Place au Terroir es un programa de eventos en el corazón de nuestras ciudades y pueblos, donde podrá disfrutar de la belleza de nuestras suaves, sencillas, ligeras y auténticas tardes de verano

Estas agradables veladas le pondrán en contacto con los productores, artesanos y viticultores locales para celebrar nuestro terruño.

Place au Terroir ist ein Programm im Herzen unserer Städte und Dörfer, um die Schönheit unserer Sommerabende zu genießen, die mild, einfach, leicht und authentisch sind!

Gesellige Abende, an denen Sie lokale Produzenten, Kunsthandwerker und Winzer treffen, um unser Terroir zu feiern.

Mise à jour le 2023-07-17 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT