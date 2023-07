EXPOSITION « LE DIABLE SE CACHE DANS LES DETAILS » – PROLONGATION DU 7 JUILLET AU 31 AOUT Saint-Jean-de-Fos, 7 juillet 2023, Saint-Jean-de-Fos.

Saint-Jean-de-Fos,Hérault

Venez découvrir les oeuvres réalisées par les habitants de Saint-Jean-de-Fos dans le cadre du projet « Le diable se cache dans les détails ». Dessin/Street collage sont à découvrir dans les ruelles de ce village de potier emblématique !.

2023-07-07 fin : 2023-08-31 . .

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie



Come and discover the works created by the inhabitants of Saint-Jean-de-Fos as part of the « Le diable se cache dans les détails » project. Drawing/Street collage are to be discovered in the alleys of this emblematic potter’s village!

Venga a descubrir las obras creadas por los habitantes de Saint-Jean-de-Fos en el marco del proyecto « Le diable se cache dans les détails ». ¡Venga a descubrir los dibujos y collages callejeros en las callejuelas de este emblemático pueblo alfarero!

Entdecken Sie die Werke, die von den Einwohnern von Saint-Jean-de-Fos im Rahmen des Projekts « Der Teufel steckt im Detail » geschaffen wurden. Zeichnungen/Street Collagen sind in den Gassen dieses emblematischen Töpferdorfes zu entdecken!

Mise à jour le 2023-07-17