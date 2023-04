FÊTE DE LA TONNELLERIE, 13 mai 2023, Saint-Jean-de-Fos.

L’association « Vivre à Saint-Jean » vous convie à la première fête de la tonnellerie et des savoir-faire artisanaux et paysans. Dégustations de produits locaux, olives confites et huile d’olive, vins et découverte de santons tonneliers..

2023-05-13 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-13 . .

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie



Come and paint barrels or discover original pictures of the art of cooperage.

La asociación « Vivre à Saint-Jean » le invita a la primera fiesta de la tonelería y del saber hacer artesanal y campesino. Degustación de productos locales, aceitunas confitadas y aceite de oliva, vinos y descubrimiento de santones de tonelería.

Bemalen Sie Fässer oder entdecken Sie originelle Klischees über die Kunst der Böttcherei.

