LA DIVA SANS VOIX Saint-Jean-de-Fos Hérault

Début : 2024-02-24 19:00:00

Trois musiciens et un « Uber-présentateur », se trouvent sur scène avec une mission impossible donner au public un concert des plus beaux extraits d’opéra, avec pour orchestre, un basson, un alto et un violoncelle et une cantatrice qui s’est malheureusement fait porter pâle.

D’un commun accord, les musiciens tenteront de faire entendre les airs les plus immanquables de l’histoire de l’opéra comme vous ne les avez jamais entendus.

Le public visitera les sommets du chant lyrique avec pour guide, un conférencier peu habitué aux cimes du belcanto.

6 Rue de l’Horloge

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie hosteldiablotin@gmail.com



