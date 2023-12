SANTONS ET CRÈCHES Saint-Jean-de-Cuculles, 1 décembre 2023, Saint-Jean-de-Cuculles.

Saint-Jean-de-Cuculles,Hérault

St Jean de Cuculles organise son marché de Noël Santons et Crèches !

Pas moins d’une centaine d’exposants vous attendent cette année !

Retrouvez nos santonniers, mais également des producteurs, des artistes et artisans locaux..

2023-12-02 14:30:00 fin : 2023-12-02 18:00:00. EUR.

Saint-Jean-de-Cuculles 34270 Hérault Occitanie



St Jean de Cuculles organizes its Santons et Crèches Christmas market!

No less than a hundred exhibitors await you this year!

Come and meet our santon makers, as well as local producers, artists and craftsmen.

St Jean de Cuculles celebra su mercado navideño de santos y belenes

Este año le esperan nada menos que un centenar de expositores

Encontrará a nuestros santoneros, así como a productores, artistas y artesanos locales.

St Jean de Cuculles veranstaltet seinen Weihnachtsmarkt Santons et Crèches!

Nicht weniger als hundert Aussteller erwarten Sie dieses Jahr!

Finden Sie unsere Santonniers, aber auch lokale Produzenten, Künstler und Kunsthandwerker.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT DU GRAND PIC ST LOUP