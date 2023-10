VIDE GRENIER À SAINT-JEAN-DE-CORNIES Saint-Jean-de-Cornies, 15 octobre 2023, Saint-Jean-de-Cornies.

Saint-Jean-de-Cornies,Hérault

Le dimanche 15 octobre 2023 de 8h à 14h

Sur le parking des écoles un vide grenier proposer par l’association Jeunesse Active.

Vêtements, jouets, livres etc …

Emplacement: 5€

Réservation: 06.72.00.98.21

Buvette, snack et encornets farcis sur place ou à emporter.

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . .

Saint-Jean-de-Cornies 34160 Hérault Occitanie



Sunday, October 15, 2023 from 8am to 2pm

On the school parking lot, a garage sale organized by the Jeunesse Active association.

Clothes, toys, books etc …

Pitch: 5?

Reservation: 06.72.00.98.21

Refreshments, snacks and stuffed squid on site or to take away

Domingo 15 de octubre de 2023 de 8h a 14h

Se celebrará una venta de garaje en el aparcamiento de la escuela, organizada por la asociación Jeunesse Active.

Ropa, juguetes, libros, etc …

Emplazamiento: 5?

Reservas: 06.72.00.98.21

Refrescos, bocadillos y calamares rellenos para comer o llevar

Am Sonntag, den 15. Oktober 2023 von 8 bis 14 Uhr

Auf dem Parkplatz der Schulen ein Flohmarkt, der vom Verein Jugend Aktiv angeboten wird.

Kleidung, Spielzeug, Bücher usw. …

Standplatz: 5 ?

Reservierung: 06.72.00.98.21

Getränke, Snacks und gefüllte Tintenfische vor Ort oder zum Mitnehmen

Mise à jour le 2023-10-12 par OT DU GRAND PIC ST LOUP