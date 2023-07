MARCHE ALIMENTAIRE DE SAINT JEAN DE CORNIES Saint-Jean-de-Cornies, 16 juillet 2023, Saint-Jean-de-Cornies.

Saint-Jean-de-Cornies,Hérault

Marché alimentaire de Saint-Jean-de-Corniès

Le dimanche matin de 9h à 13h

Place du Village (La Fontaine).

2023-07-16 09:00:00 fin : 2023-07-16 13:00:00. .

Saint-Jean-de-Cornies 34160 Hérault Occitanie



Food market of Saint-Jean-de-Corniès

Sunday morning from 9am to 1pm

Place du Village (La Fontaine)

Mercado de alimentación de Saint-Jean-de-Corniès

Domingo por la mañana de 9 a 13 horas

Plaza del Pueblo (La Fontaine)

Lebensmittelmarkt in Saint-Jean-de-Corniès

Am Sonntagmorgen von 9 bis 13 Uhr

Dorfplatz (La Fontaine)

