Dordogne . Course d’orientation et défis multi-activités sportives ayant pour objectif

de sensibiliser aux handicaps sensoriels et moteur.

Durée de l’activité : 2,5 heures

Nombre de participants : 20 personnes / Tarif : 5€ /personne

+33 5 53 52 55 43

