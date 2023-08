La main à l’oeuvre – Journée des arts et des métiers d’Art Saint-Jean-de-Côle, 17 septembre 2023, Saint-Jean-de-Côle.

Saint-Jean-de-Côle,Dordogne

Regroupement des commerçants et artisans pour vous proposer lors des journées du Patrimoine, une déambulation artistique et artisanale dans les ruelles du village.

2023-09-17 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Saint-Jean-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Grouping of merchants and craftsmen to propose to you during the days of the Patrimony, an artistic and artisanal wandering in the lanes of the village

Un grupo de comerciantes y artesanos se reúnen para ofrecerle un paseo artístico y artesanal por las callejuelas del pueblo con motivo de las Jornadas del Patrimonio

Zusammenschluss von Händlern und Handwerkern, um Ihnen an den Tagen des Kulturerbes eine künstlerische und kunsthandwerkliche Wanderung durch die Gassen des Dorfes anzubieten

Mise à jour le 2023-08-23 par Isle-Auvézère