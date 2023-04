Visite du village de Saint Jean de Côle Place du Château, 1 juillet 2023, Saint-Jean-de-Côle.

Le Château de la Marthonie fût construit au 12e siècle. Détruit durant la guerre de 100 ans, il est reconstruit aux 15e, 16e et 17e siècles.

La visite du Château de la Marthonie comprend :

L’architecture extérieure, l’escalier et le grand salon.

Renseignements à l’office de tourisme.

2023-07-01 à ; fin : 2023-09-15

Place du Château

Saint-Jean-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Château de la Marthonie was built in the 12th century. Destroyed during the 100 years war, it was rebuilt in the 15th, 16th and 17th centuries.

The visit of the Château de la Marthonie includes :

The exterior architecture, the staircase and the grand salon.

Information at the tourist office

El castillo de la Marthonie fue construido en el siglo XII. Destruido durante la guerra de los 100 años, fue reconstruido en los siglos XV, XVI y XVII.

La visita del Castillo de la Marthonie incluye:

La arquitectura exterior, la escalera y el gran salón.

Información en la oficina de turismo

Das Château de la Marthonie wurde im 12. Jahrhundert erbaut. Nach seiner Zerstörung im 100-jährigen Krieg wurde es im 15., 16. und 17. Jahrhundert wieder aufgebaut.

Die Besichtigung des Château de la Marthonie umfasst :

Die Außenarchitektur, die Treppe und der große Salon.

Auskünfte beim Fremdenverkehrsamt

