De la terre aux saveurs, 11 juin 2023, Saint-Jean-de-Côle.

Saint-Jean-de-Côle,Dordogne

Journée sur la transition alimentaire

Marché de Producteurs et de transformateurs locaux

Ateliers, dégustations, conférences

Restauration sur place

Spectacle pour enfants autour des légumes (billetterie sur place).

Saint-Jean-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Food Transition Day

Market of local producers and processors

Workshops, tastings, conferences

Catering on site

Show for children around vegetables (ticketing on site)

Día de la Transición Alimentaria

Mercado de productores y transformadores locales

Talleres, degustaciones, conferencias

Catering in situ

Espectáculo infantil sobre verduras (taquilla in situ)

Tag zum Thema Ernährungsumstellung

Markt von lokalen Erzeugern und Verarbeitern

Workshops, Verkostungen, Vorträge

Verpflegung vor Ort

Kindershow rund um das Gemüse (Kartenverkauf vor Ort)

