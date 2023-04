Stage de bijouterie débutant ou intermédiaire 3 canton des Templiers, 6 mai 2023, Saint-Jean-de-Côle.

Organisé par Pedro Alves, conception d’un moule en plâtre puis tirages en porcelaine et cuissons. Vous repartez avec la pièce finie !.

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 . EUR.

3 canton des Templiers St Jean de Côle

Saint-Jean-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Organized by Pedro Alves, design of a plaster mold then porcelain prints and firings. You leave with the finished piece!

Organizado por Pedro Alves, diseño de un molde de escayola y, a continuación, impresiones y cocciones de porcelana. ¡Saldrás con la pieza terminada!

Organisiert von Pedro Alves, Entwurf einer Gipsform, dann Abzüge in Porzellan und Brennen. Sie nehmen das fertige Stück mit nach Hause!

Mise à jour le 2023-03-06 par Isle-Auvézère