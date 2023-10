JEU DE PISTE EN VALLÉE DE LA BUÈGES Saint-Jean-de-Buèges, 25 octobre 2023, Saint-Jean-de-Buèges.

Saint-Jean-de-Buèges,Hérault

Une après-midi à vivre en famille pour découvrir de façon sportive et ludique les richesses

naturelles des gorges de l’Hérault qui leur ont permis d’intégrer le réseau Natura 2000, et

aborder les mesures mises en oeuvre par la collectivité pour les préserver..

2023-10-25 14:00:00 fin : 2023-10-25 16:00:00. EUR.

Saint-Jean-de-Buèges 34380 Hérault Occitanie



An afternoon for all the family to discover the natural riches of the gorges

the natural riches of the Hérault gorges, which have enabled them to be included in the Natura 2000 network

the measures implemented by the local authority to preserve them.

Una tarde en familia para descubrir las riquezas naturales de las gargantas del Hérault de forma lúdica y deportiva

descubra las riquezas naturales de las gargantas del Hérault, incluidas en la red Natura 2000, y conozca las medidas adoptadas por las autoridades locales para preservarlas

las medidas adoptadas por la autoridad local para preservarlas.

Ein Nachmittag für die ganze Familie, um auf sportliche und spielerische Weise den Reichtum der Natur zu entdecken

der natürlichen Schluchten des Hérault, die sie in das Natura-2000-Netzwerk aufgenommen haben, und

die Maßnahmen anzusprechen, die von der Gemeinschaft zu ihrer Erhaltung umgesetzt werden.

